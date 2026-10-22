Quais cargos Flávio Bolsonaro já ocupou antes de disputar o Planalto

Senador construiu carreira no Legislativo estadual e federal e também tentou comandar a Prefeitura do Rio

Flávio Bolsonaro chegou à eleição presidencial depois de mais de duas décadas em cargos legislativos.

Sua carreira começou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eleito em 2002, renovou o mandato de deputado estadual em 2006, 2010 e 2014.

Em 2016, Flávio tentou migrar para o Executivo e concorreu à Prefeitura do Rio, mas não foi eleito. Foi sua única disputa por um cargo executivo antes da candidatura presidencial.

Em 2018, conquistou uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro, com aproximadamente 4,38 milhões de votos. O mandato começou em fevereiro de 2019.

Na eleição de 2026, ainda senador, Flávio disputa pela primeira vez o comando do Executivo federal e chegou ao segundo turno na primeira colocação.