Quais estados tiveram as disputas mais equilibradas entre Lula e Flávio?

Minas Gerais teve virada e diferença de apenas 109,3 mil votos; resultados do Rio e de outros estados mostram contrastes regionais

A eleição presidencial de 2026 foi decidida por uma diferença nacional de 4.430.191 votos, mas o equilíbrio entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) variou bastante de uma unidade da Federação para outra. Minas Gerais se destacou pela mudança de liderança entre os turnos e por um placar apertado na etapa final.

Com 100% das urnas mineiras apuradas, Lula recebeu 6.351.099 votos, ou 50,43% dos válidos. Flávio teve 6.241.786, equivalentes a 49,57%. A distância entre ambos foi de 109.313 votos, ou 0,86 ponto percentual. No primeiro turno, o senador havia vencido o estado com vantagem de 588.612 votos.

Minas Gerais mudou de vencedor

Lula acrescentou 1.162.163 votos em Minas entre os turnos, enquanto Flávio cresceu 464.238. Foi a única UF em que o candidato mais votado na primeira etapa não permaneceu na liderança no dia 25 de outubro. O resultado preservou a sequência histórica observada desde 1989: o vencedor da eleição presidencial também venceu em Minas.

No Rio de Janeiro, a diferença foi maior. Flávio recebeu 5.169.033 votos (53,10%) e Lula, 4.565.393 (46,90%), vantagem de 603.640 votos e 6,20 pontos percentuais para o senador. No país, o placar foi de 51,79% a 48,21% para Lula, distância de 3,58 pontos.

O tamanho do estado não determina o equilíbrio

É importante separar duas medidas: a diferença percentual, que mostra quão disputada foi a eleição dentro do eleitorado local, e a diferença absoluta, que depende também do número de votos válidos. Um estado populoso pode registrar centenas de milhares de votos de vantagem mesmo com percentuais próximos.

As duas medidas ajudam a entender por que o presidente foi eleito mesmo tendo vencido em 13 UFs, uma a menos que Flávio. O resultado nacional soma os votos de todos os estados e do Distrito Federal, independentemente do número de unidades vencidas.

A reportagem Lula vira em Minas e mantém a tradição eleitoral do estado apresenta a comparação mineira. O mapa final dos vencedores por UF oferece o panorama das 27 unidades da Federação.