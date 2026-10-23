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Política

Quais integrantes da família Bolsonaro já foram eleitos para cargos públicos

Família ampliou presença institucional em 2026, quando quatro integrantes conquistaram vagas no Congresso além da trajetória política de Jair e Flávio

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Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

A família Bolsonaro acumulou mandatos em diferentes níveis da política brasileira ao longo das últimas décadas, com representantes no Legislativo municipal, estadual e federal e também na Presidência da República.

Jair Bolsonaro construiu carreira na Câmara dos Deputados antes de ser eleito presidente em 2018. Flávio Bolsonaro foi deputado estadual por quatro mandatos e chegou ao Senado em 2018.

Carlos Bolsonaro passou mais de duas décadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro antes de disputar o Senado por Santa Catarina em 2026. Eduardo Bolsonaro exerceu mandatos de deputado federal por São Paulo.

Nas Eleições 2026, Carlos Bolsonaro e Michelle Bolsonaro foram eleitos para o Senado, enquanto Jair Renan Bolsonaro e Renato Bolsonaro conquistaram vagas na Câmara dos Deputados.

No mesmo pleito, Flávio avançou ao segundo turno presidencial. A eleição ampliou a presença do grupo familiar no Congresso a partir de 2027.

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