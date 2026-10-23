Quais integrantes da família Bolsonaro já foram eleitos para cargos públicos
A família Bolsonaro acumulou mandatos em diferentes níveis da política brasileira ao longo das últimas décadas, com representantes no Legislativo municipal, estadual e federal e também na Presidência da República.
Jair Bolsonaro construiu carreira na Câmara dos Deputados antes de ser eleito presidente em 2018. Flávio Bolsonaro foi deputado estadual por quatro mandatos e chegou ao Senado em 2018.
Carlos Bolsonaro passou mais de duas décadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro antes de disputar o Senado por Santa Catarina em 2026. Eduardo Bolsonaro exerceu mandatos de deputado federal por São Paulo.
Nas Eleições 2026, Carlos Bolsonaro e Michelle Bolsonaro foram eleitos para o Senado, enquanto Jair Renan Bolsonaro e Renato Bolsonaro conquistaram vagas na Câmara dos Deputados.
No mesmo pleito, Flávio avançou ao segundo turno presidencial. A eleição ampliou a presença do grupo familiar no Congresso a partir de 2027.
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