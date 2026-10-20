Qual candidato recebeu mais votos em um segundo turno presidencial

Recorde pertence a Lula, que somou 60,3 milhões de votos contra Jair Bolsonaro na eleição de 2022

O maior número de votos já recebido por um candidato em um segundo turno presidencial pertence a Lula. Em 2022, ele obteve 60.345.999 votos na disputa contra Jair Bolsonaro.

Bolsonaro terminou aquele segundo turno com 58.206.354 votos. A soma dos dois candidatos ultrapassou 118 milhões de votos válidos.

Em 2002, Lula havia vencido José Serra com 52.793.364 votos. Quatro anos depois, superou Geraldo Alckmin e recebeu mais de 58 milhões de votos na reeleição.

Os números absolutos precisam ser lidos ao lado do tamanho do eleitorado. O cadastro eleitoral brasileiro cresceu de forma contínua e chegou a 158.745.463 pessoas aptas em 2026.

A eleição deste ano poderá produzir um novo recorde nominal, mas isso dependerá do comparecimento e da distribuição dos votos entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno.