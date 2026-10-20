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Política

Qual candidato recebeu mais votos em um segundo turno presidencial

Recorde pertence a Lula, que somou 60,3 milhões de votos contra Jair Bolsonaro na eleição de 2022

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

O maior número de votos já recebido por um candidato em um segundo turno presidencial pertence a Lula. Em 2022, ele obteve 60.345.999 votos na disputa contra Jair Bolsonaro.

Bolsonaro terminou aquele segundo turno com 58.206.354 votos. A soma dos dois candidatos ultrapassou 118 milhões de votos válidos.

Em 2002, Lula havia vencido José Serra com 52.793.364 votos. Quatro anos depois, superou Geraldo Alckmin e recebeu mais de 58 milhões de votos na reeleição.

Os números absolutos precisam ser lidos ao lado do tamanho do eleitorado. O cadastro eleitoral brasileiro cresceu de forma contínua e chegou a 158.745.463 pessoas aptas em 2026.

A eleição deste ano poderá produzir um novo recorde nominal, mas isso dependerá do comparecimento e da distribuição dos votos entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno.

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