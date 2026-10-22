Qual é a estratégia de Lula para tentar virar a eleição no segundo turno?
A campanha de Lula reorganizou a estratégia depois de terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro.
A Jovem Pan mostrou que o PT passou a trabalhar com três eixos principais: desconstrução da biografia do adversário, debate de projetos e defesa do legado do presidente.
As ações começaram principalmente nas redes sociais e foram combinadas com mobilizações de rua e agendas nos estados.
A campanha começou a colocar esses eixos em prática principalmente nas redes sociais e buscou alinhá-los com as estruturas estaduais. A reorganização ocorreu depois de Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio e passou a combinar ataque ao adversário com defesa das realizações do governo.
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