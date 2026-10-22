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Qual é a estratégia de Lula para tentar virar a eleição no segundo turno?

Campanha passou a trabalhar com três eixos: atacar a biografia do adversário, comparar projetos e defender o legado do governo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

A campanha de Lula reorganizou a estratégia depois de terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro.

A Jovem Pan mostrou que o PT passou a trabalhar com três eixos principais: desconstrução da biografia do adversário, debate de projetos e defesa do legado do presidente.

As ações começaram principalmente nas redes sociais e foram combinadas com mobilizações de rua e agendas nos estados.

A campanha começou a colocar esses eixos em prática principalmente nas redes sociais e buscou alinhá-los com as estruturas estaduais. A reorganização ocorreu depois de Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio e passou a combinar ataque ao adversário com defesa das realizações do governo.

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