Qual é a estratégia de Lula para tentar virar a eleição no segundo turno?

Campanha passou a trabalhar com três eixos: atacar a biografia do adversário, comparar projetos e defender o legado do governo

A campanha de Lula reorganizou a estratégia depois de terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro.

A Jovem Pan mostrou que o PT passou a trabalhar com três eixos principais: desconstrução da biografia do adversário, debate de projetos e defesa do legado do presidente.

As ações começaram principalmente nas redes sociais e foram combinadas com mobilizações de rua e agendas nos estados.

A campanha começou a colocar esses eixos em prática principalmente nas redes sociais e buscou alinhá-los com as estruturas estaduais. A reorganização ocorreu depois de Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio e passou a combinar ataque ao adversário com defesa das realizações do governo.