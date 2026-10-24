Qual é o maior colégio eleitoral do Brasil e quantos eleitores ele tem
São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil nas Eleições 2026. O estado tem 34.104.226 eleitoras e eleitores aptos.
O número representa 21,48% do eleitorado nacional. Em outras palavras, mais de um em cada cinco eleitores brasileiros está registrado em São Paulo.
Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 16.377.659 pessoas aptas, menos da metade do contingente paulista. O Rio de Janeiro é o terceiro, com 12.857.000.
A capital paulista também lidera entre os municípios: a cidade de São Paulo concentra cerca de 9,1 milhões de eleitores, segundo as estatísticas do TSE.
No segundo turno presidencial, o peso paulista volta ao centro da estratégia de Flávio Bolsonaro e Lula porque uma diferença relativamente pequena em percentual pode representar milhões de votos.
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