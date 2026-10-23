Qual é o papel de Fernando Haddad na campanha de Lula no segundo turno?
Fernando Haddad ganhou papel central na estrutura da campanha de Lula em São Paulo durante o segundo turno.
A Jovem Pan apurou que o ex-ministro da Fazenda passou a atuar na articulação, organização e gestão das agendas do presidente no estado.
A estratégia busca concentrar esforços em São Paulo, maior colégio eleitoral do país e peça decisiva na tentativa de reduzir a vantagem de Flávio Bolsonaro.
Haddad passou a trabalhar ao lado de Marco Aurélio de Carvalho, que já comandava ações da campanha no estado, e de dirigentes paulistas do PT. A decisão faz parte da tentativa de transformar quadros com forte presença local em coordenadores da ofensiva presidencial nos estados.
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