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Política

Qual é o papel de Fernando Haddad na campanha de Lula no segundo turno?

Ex-ministro passou a atuar na articulação e na organização das agendas presidenciais em São Paulo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fernando Haddad ganhou papel central na estrutura da campanha de Lula em São Paulo durante o segundo turno.

A Jovem Pan apurou que o ex-ministro da Fazenda passou a atuar na articulação, organização e gestão das agendas do presidente no estado.

A estratégia busca concentrar esforços em São Paulo, maior colégio eleitoral do país e peça decisiva na tentativa de reduzir a vantagem de Flávio Bolsonaro.

Haddad passou a trabalhar ao lado de Marco Aurélio de Carvalho, que já comandava ações da campanha no estado, e de dirigentes paulistas do PT. A decisão faz parte da tentativa de transformar quadros com forte presença local em coordenadores da ofensiva presidencial nos estados.

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