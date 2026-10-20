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Qual é o papel de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de Flávio?

Ex-presidente tem participação limitada em atos e redes, mas segue como referência política central para a candidatura do filho

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Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Jair Bolsonaro continua sendo uma referência central para a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, apesar das limitações para participar diretamente da disputa.

A Jovem Pan mostrou que o ex-presidente não poderia participar de atos de campanha ou se manifestar nas redes sociais, mas sua imagem foi incorporada à comunicação política do filho.

A estratégia do PL tenta, ao mesmo tempo, manter a conexão com os eleitores de Jair e apresentar Flávio como um candidato capaz de dialogar com o centro e com indecisos.

Nos bastidores, a estratégia foi descrita à Jovem Pan como uma tentativa de construir um “bolsonarismo light”: aproveitar a força do ex-presidente entre a direita sem afastar eleitores de centro que rejeitam Jair. O equilíbrio entre essas duas frentes acompanhou a candidatura desde a pré-campanha.

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