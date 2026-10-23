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Qual é o papel de Janja na campanha de Lula em 2026?

Primeira-dama participa de mobilizações políticas e atos de apoiadores pela reeleição do presidente

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Janja Lula da Silva participa da campanha de reeleição do presidente Lula e passou a aparecer em atos de mobilização de apoiadores ao longo de 2026.

A Jovem Pan registrou a atuação da primeira-dama em manifestações em defesa da candidatura, incluindo um ato em Brasília.

Janja também acompanha Lula em agendas públicas e aparece como uma das figuras de maior visibilidade do entorno presidencial durante a campanha.

No segundo turno, Janja também acompanhou Lula em agendas de rua. Em uma carreata em Ceilândia, no Distrito Federal, esteve ao lado do presidente e do candidato petista ao governo local, reforçando sua participação na mobilização eleitoral.

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