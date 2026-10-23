Qual é o papel de Janja na campanha de Lula em 2026?
Janja Lula da Silva participa da campanha de reeleição do presidente Lula e passou a aparecer em atos de mobilização de apoiadores ao longo de 2026.
A Jovem Pan registrou a atuação da primeira-dama em manifestações em defesa da candidatura, incluindo um ato em Brasília.
Janja também acompanha Lula em agendas públicas e aparece como uma das figuras de maior visibilidade do entorno presidencial durante a campanha.
No segundo turno, Janja também acompanhou Lula em agendas de rua. Em uma carreata em Ceilândia, no Distrito Federal, esteve ao lado do presidente e do candidato petista ao governo local, reforçando sua participação na mobilização eleitoral.
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