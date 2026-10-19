Qual é o papel de Tarcísio de Freitas na campanha de Flávio Bolsonaro?

Governador de São Paulo assumiu papel de articulador de apoios partidários e de mobilização eleitoral no maior colégio do país

Tarcísio de Freitas entrou diretamente na campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno e passou a atuar na busca por apoios políticos ao candidato do PL.

A Jovem Pan mostrou que o governador reeleito de São Paulo abriu diálogo com partidos aliados e até com o MDB, legenda que se dividiu nacionalmente entre Flávio e Lula.

Além da articulação partidária, Tarcísio participa da estratégia de mobilização em São Paulo, estado considerado central para ampliar a vantagem de Flávio sobre o adversário.

Entre os movimentos atribuídos a Tarcísio estão conversas com dirigentes do MDB, atuação dentro do Republicanos e a articulação de novas adesões de nomes do PSD. O governador paulista passou a ser tratado pelo entorno como um dos principais fiadores políticos da candidatura no segundo turno.