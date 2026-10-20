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Qual foi a eleição presidencial mais apertada da história recente do Brasil

Lula venceu Jair Bolsonaro em 2022 por pouco mais de 2,1 milhões de votos, a menor diferença de um segundo turno desde a redemocratização

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urna eletronica
Urna eletrônica Antonio Augusto/TSE

A eleição presidencial de 2022 foi a mais apertada da história recente do Brasil. Lula terminou o segundo turno com 60.345.999 votos, ou 50,90% dos votos válidos.

Jair Bolsonaro recebeu 58.206.354 votos, equivalentes a 49,10%. A diferença entre os dois foi de 2.139.645 votos.

Até então, a referência de disputa mais estreita era o segundo turno de 2014. Dilma Rousseff venceu Aécio Neves por 54.501.118 votos a 51.041.155, uma vantagem de aproximadamente 3,46 milhões.

Outras eleições da atual fase democrática tiveram margens mais amplas. Em 2018, por exemplo, Jair Bolsonaro venceu Fernando Haddad com 55,54% dos votos válidos contra 44,46%.

O primeiro turno de 2026 também foi marcado por equilíbrio: Flávio Bolsonaro ficou 2.224.965 votos à frente de Lula. A diferença definitiva, porém, só será conhecida após o segundo turno de 25 de outubro.

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