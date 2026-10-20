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Qual presidente teve a maior votação da história do Brasil

Lula recebeu 60.345.999 votos no segundo turno de 2022, maior total nominal registrado por um candidato presidencial

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula alcançou em 2022 a maior votação nominal registrada por um candidato à Presidência do Brasil. No segundo turno daquele ano, o petista recebeu 60.345.999 votos.

O resultado correspondeu a 50,90% dos votos válidos e garantiu o terceiro mandato de Lula. Jair Bolsonaro recebeu 58.206.354 votos, ou 49,10%.

O crescimento do eleitorado ao longo das décadas ajuda a explicar por que recordes nominais tendem a aparecer em eleições mais recentes. Em 1989, por exemplo, havia pouco mais de 82 milhões de eleitores aptos; em 2026, são 158.745.463.

Em 2002, quando venceu a Presidência pela primeira vez, Lula recebeu 52.793.364 votos no segundo turno. Em 2006, voltou a vencer, também com votação superior a 58 milhões.

O segundo turno de 2026 terá um universo eleitoral ainda maior. Flávio Bolsonaro e Lula disputam a Presidência depois de somarem, juntos, quase 110 milhões de votos no primeiro turno.

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