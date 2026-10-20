Qual presidente teve a maior votação da história do Brasil

Lula recebeu 60.345.999 votos no segundo turno de 2022, maior total nominal registrado por um candidato presidencial

Lula alcançou em 2022 a maior votação nominal registrada por um candidato à Presidência do Brasil. No segundo turno daquele ano, o petista recebeu 60.345.999 votos.

O resultado correspondeu a 50,90% dos votos válidos e garantiu o terceiro mandato de Lula. Jair Bolsonaro recebeu 58.206.354 votos, ou 49,10%.

O crescimento do eleitorado ao longo das décadas ajuda a explicar por que recordes nominais tendem a aparecer em eleições mais recentes. Em 1989, por exemplo, havia pouco mais de 82 milhões de eleitores aptos; em 2026, são 158.745.463.

Em 2002, quando venceu a Presidência pela primeira vez, Lula recebeu 52.793.364 votos no segundo turno. Em 2006, voltou a vencer, também com votação superior a 58 milhões.

O segundo turno de 2026 terá um universo eleitoral ainda maior. Flávio Bolsonaro e Lula disputam a Presidência depois de somarem, juntos, quase 110 milhões de votos no primeiro turno.