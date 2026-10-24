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Política

Qual região do Brasil tem mais eleitores

Sudeste concentra 41,78% do eleitorado nacional, embora tenha registrado leve redução no número de pessoas aptas desde 2022

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Fachada do palácio do Congresso Nacional
Palácio do Congresso Nacional, em Brasília Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Sudeste é a região com o maior eleitorado do Brasil em 2026. São 66.329.375 pessoas aptas a votar, equivalentes a 41,78% do total nacional.

O Nordeste aparece em segundo lugar, com 43.529.845 eleitores, ou 27,42%. O Sul reúne 22.861.012 e representa 14,40% do eleitorado.

O Norte tem pouco mais de 13,1 milhões de eleitores e o Centro-Oeste, cerca de 12 milhões. O Norte foi a região que mais cresceu proporcionalmente em relação a 2022.

Apesar da liderança, o Sudeste perdeu 378.090 eleitores na comparação com a eleição anterior, uma redução de 0,56%. Ainda assim, concentra São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores colégios estaduais.

A distribuição regional é acompanhada de perto pelas campanhas porque diferenças locais de desempenho podem alterar milhões de votos na soma nacional.

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