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Política

Quando o Congresso escolhe o presidente em eleição indireta?

Se presidente e vice deixarem os cargos nos dois últimos anos do mandato, deputados e senadores elegem os substitutos

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As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto que nas duas torres - as mais altas de Brasília - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Congresso Nacional, em Brasília Roque de Sá/Agência Senado

A eleição presidencial indireta é uma hipótese prevista na Constituição para uma situação excepcional de dupla vacância.

Se presidente e vice deixarem definitivamente os cargos nos dois últimos anos do mandato, a nova escolha não é feita pelo eleitorado em votação nacional.

Nesse caso, cabe ao Congresso Nacional eleger presidente e vice em até 30 dias.

Até a realização da escolha, a Presidência é exercida provisoriamente por uma das autoridades da linha sucessória constitucional.

Os escolhidos pelo Congresso completam apenas o tempo restante do mandato e não recebem um novo período de quatro anos.

A regra se aplica ao mandato que começará em 2027, independentemente de a chapa vencedora ser a de Lula (PT) ou a de Flávio Bolsonaro (PL).

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