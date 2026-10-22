Quando o presidente eleito em 2026 toma posse?
O vencedor do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) tomará posse em 5 de janeiro de 2027.
A data será usada pela primeira vez em uma posse presidencial desde a mudança aprovada pela Emenda Constitucional 111, de 2021.
Até o ciclo anterior, o mandato começava em 1º de janeiro. A alteração criou um intervalo maior entre a virada do ano e a posse do novo presidente.
O mandato atual de Lula, iniciado em 2023, foi mantido sob a regra anterior, mas se estende até a posse do próximo presidente, o que acrescenta cinco dias ao período.
Governadores eleitos em 2026 tomarão posse no dia 6 de janeiro, enquanto deputados e senadores continuam iniciando seus mandatos em 1º de fevereiro.
Antes da posse, a Justiça Eleitoral ainda realiza etapas como proclamação e diplomação dos eleitos.
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