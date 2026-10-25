Quando o presidente eleito toma posse após o segundo turno de 2026?
O vencedor da eleição presidencial de 2026 tomará posse em 5 de janeiro de 2027.
A data é diferente do tradicional 1º de janeiro porque a Emenda Constitucional 111 alterou o início do mandato presidencial a partir deste ciclo eleitoral.
Presidente e vice tomam posse em sessão do Congresso Nacional e prestam o compromisso previsto na Constituição.
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