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Política

Quando o presidente eleito toma posse após o segundo turno de 2026?

Mandato presidencial iniciado após as Eleições 2026 começa em 5 de janeiro de 2027

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Palácio do Planalto à noite.
Palácio do Planalto, em Brasília Divulgação

O vencedor da eleição presidencial de 2026 tomará posse em 5 de janeiro de 2027.

A data é diferente do tradicional 1º de janeiro porque a Emenda Constitucional 111 alterou o início do mandato presidencial a partir deste ciclo eleitoral.

Presidente e vice tomam posse em sessão do Congresso Nacional e prestam o compromisso previsto na Constituição.

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