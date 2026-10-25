Quando o TSE pode declarar matematicamente eleito o presidente?

Definição ocorre quando os votos ainda não totalizados já não são suficientes para alterar a liderança

Durante a apuração, uma candidatura pode se tornar matematicamente vencedora antes de 100% das urnas estarem totalizadas.

Isso ocorre quando a quantidade de votos que ainda falta apurar já não é suficiente para que o segundo colocado ultrapasse o primeiro.

A Justiça Eleitoral continua totalizando os dados mesmo depois dessa definição. Proclamação e diplomação são etapas posteriores.