Quando o TSE pode declarar matematicamente eleito o presidente?
Durante a apuração, uma candidatura pode se tornar matematicamente vencedora antes de 100% das urnas estarem totalizadas.
Isso ocorre quando a quantidade de votos que ainda falta apurar já não é suficiente para que o segundo colocado ultrapasse o primeiro.
A Justiça Eleitoral continua totalizando os dados mesmo depois dessa definição. Proclamação e diplomação são etapas posteriores.
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