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Política

Quando o TSE pode declarar matematicamente eleito o presidente?

Definição ocorre quando os votos ainda não totalizados já não são suficientes para alterar a liderança

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Sede do Tribunal Superior Eleitoral
Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Divulgação/TSE

Durante a apuração, uma candidatura pode se tornar matematicamente vencedora antes de 100% das urnas estarem totalizadas.

Isso ocorre quando a quantidade de votos que ainda falta apurar já não é suficiente para que o segundo colocado ultrapasse o primeiro.

A Justiça Eleitoral continua totalizando os dados mesmo depois dessa definição. Proclamação e diplomação são etapas posteriores.

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