Quantas eleições Flávio Bolsonaro já disputou antes da corrida presidencial
Antes de disputar a Presidência em 2026, Flávio Bolsonaro havia concorrido em seis eleições para cargos no Rio de Janeiro.
As quatro primeiras foram para deputado estadual, em 2002, 2006, 2010 e 2014. Flávio venceu todas e permaneceu por quatro mandatos consecutivos na Alerj.
Em 2016, concorreu à Prefeitura do Rio pelo PSC e não chegou ao segundo turno. Dois anos depois, deixou a Assembleia para disputar uma vaga no Senado.
A eleição de 2018 terminou com vitória: Flávio recebeu cerca de 4,38 milhões de votos e iniciou o mandato de oito anos no Senado em 2019.
Assim, a corrida presidencial de 2026 é a sétima disputa eleitoral de sua trajetória e a primeira em que seu nome aparece nas urnas de todo o país.
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