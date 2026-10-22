Quantas eleições Flávio Bolsonaro já disputou antes da corrida presidencial

Candidato do PL participou de seis disputas eleitorais antes de concorrer ao Planalto em 2026

Antes de disputar a Presidência em 2026, Flávio Bolsonaro havia concorrido em seis eleições para cargos no Rio de Janeiro.

As quatro primeiras foram para deputado estadual, em 2002, 2006, 2010 e 2014. Flávio venceu todas e permaneceu por quatro mandatos consecutivos na Alerj.

Em 2016, concorreu à Prefeitura do Rio pelo PSC e não chegou ao segundo turno. Dois anos depois, deixou a Assembleia para disputar uma vaga no Senado.

A eleição de 2018 terminou com vitória: Flávio recebeu cerca de 4,38 milhões de votos e iniciou o mandato de oito anos no Senado em 2019.

Assim, a corrida presidencial de 2026 é a sétima disputa eleitoral de sua trajetória e a primeira em que seu nome aparece nas urnas de todo o país.