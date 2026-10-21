Quantas eleições Lula venceu e quantas perdeu para presidente
Antes da eleição de 2026, Lula tinha um histórico perfeitamente dividido em disputas presidenciais: três vitórias e três derrotas.
As derrotas ocorreram em 1989, contra Fernando Collor, e em 1994 e 1998, ambas contra Fernando Henrique Cardoso.
As vitórias vieram em 2002, contra José Serra; em 2006, contra Geraldo Alckmin; e em 2022, contra Jair Bolsonaro.
Os três triunfos foram decididos no segundo turno. Em 2022, Lula venceu com 60.345.999 votos e retornou ao Palácio do Planalto após 12 anos fora da Presidência.
A candidatura de 2026 é a sétima. Lula terminou o primeiro turno em segundo lugar e tenta conquistar a quarta vitória contra Flávio Bolsonaro.
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