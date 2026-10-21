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Política

Quantas eleições Lula venceu e quantas perdeu para presidente

Antes do segundo turno de 2026, petista acumulava três vitórias e três derrotas em seis disputas presidenciais

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Antes da eleição de 2026, Lula tinha um histórico perfeitamente dividido em disputas presidenciais: três vitórias e três derrotas.

As derrotas ocorreram em 1989, contra Fernando Collor, e em 1994 e 1998, ambas contra Fernando Henrique Cardoso.

As vitórias vieram em 2002, contra José Serra; em 2006, contra Geraldo Alckmin; e em 2022, contra Jair Bolsonaro.

Os três triunfos foram decididos no segundo turno. Em 2022, Lula venceu com 60.345.999 votos e retornou ao Palácio do Planalto após 12 anos fora da Presidência.

A candidatura de 2026 é a sétima. Lula terminou o primeiro turno em segundo lugar e tenta conquistar a quarta vitória contra Flávio Bolsonaro.

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