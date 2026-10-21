Quantas eleições presidenciais Lula já disputou
Lula chegou às Eleições 2026 em sua sétima disputa pela Presidência da República. A primeira candidatura foi em 1989, no retorno do voto direto para o cargo.
Depois da derrota para Fernando Collor, voltou às urnas em 1994 e 1998. Nas duas eleições, foi superado por Fernando Henrique Cardoso.
A virada ocorreu em 2002, quando Lula venceu José Serra no segundo turno. Em 2006, conquistou a reeleição contra Geraldo Alckmin.
Após um intervalo de 16 anos sem disputar a Presidência, retornou em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, chegando ao terceiro mandato.
Em 2026, Lula busca a quarta vitória presidencial e enfrenta Flávio Bolsonaro na etapa decisiva de 25 de outubro.
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