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Quantas eleições presidenciais Lula já disputou

Presidente chegou à sétima candidatura em 2026 depois de concorrer em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula chegou às Eleições 2026 em sua sétima disputa pela Presidência da República. A primeira candidatura foi em 1989, no retorno do voto direto para o cargo.

Depois da derrota para Fernando Collor, voltou às urnas em 1994 e 1998. Nas duas eleições, foi superado por Fernando Henrique Cardoso.

A virada ocorreu em 2002, quando Lula venceu José Serra no segundo turno. Em 2006, conquistou a reeleição contra Geraldo Alckmin.

Após um intervalo de 16 anos sem disputar a Presidência, retornou em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, chegando ao terceiro mandato.

Em 2026, Lula busca a quarta vitória presidencial e enfrenta Flávio Bolsonaro na etapa decisiva de 25 de outubro.

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