Quantas eleições presidenciais Lula já disputou

Presidente chegou à sétima candidatura em 2026 depois de concorrer em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022

Lula chegou às Eleições 2026 em sua sétima disputa pela Presidência da República. A primeira candidatura foi em 1989, no retorno do voto direto para o cargo.

Depois da derrota para Fernando Collor, voltou às urnas em 1994 e 1998. Nas duas eleições, foi superado por Fernando Henrique Cardoso.

A virada ocorreu em 2002, quando Lula venceu José Serra no segundo turno. Em 2006, conquistou a reeleição contra Geraldo Alckmin.

Após um intervalo de 16 anos sem disputar a Presidência, retornou em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, chegando ao terceiro mandato.

Em 2026, Lula busca a quarta vitória presidencial e enfrenta Flávio Bolsonaro na etapa decisiva de 25 de outubro.