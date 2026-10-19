Quantas vezes uma eleição presidencial terminou no primeiro turno
Desde a redemocratização, apenas duas eleições presidenciais foram decididas no primeiro turno: as de 1994 e 1998. Nas duas ocasiões, o vencedor foi Fernando Henrique Cardoso.
Em 1994, FHC recebeu 34.377.829 votos e alcançou 54,28% dos votos válidos. Lula terminou em segundo lugar, com 27,04%.
Quatro anos depois, já como presidente e candidato à reeleição, Fernando Henrique recebeu 53,06% dos votos válidos. Lula voltou a ficar em segundo, com 31,71%.
A regra exige que o candidato obtenha mais da metade dos votos válidos, sem contar brancos e nulos, para ser eleito sem a necessidade de uma segunda votação.
Em 2026, nenhum candidato atingiu esse patamar. Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos e Lula, com 45,16%, levando a disputa para 25 de outubro.
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