Quantas vezes uma eleição presidencial terminou no primeiro turno

Apenas as disputas de 1994 e 1998 foram encerradas na primeira votação desde a retomada das eleições diretas

Desde a redemocratização, apenas duas eleições presidenciais foram decididas no primeiro turno: as de 1994 e 1998. Nas duas ocasiões, o vencedor foi Fernando Henrique Cardoso.

Em 1994, FHC recebeu 34.377.829 votos e alcançou 54,28% dos votos válidos. Lula terminou em segundo lugar, com 27,04%.

Quatro anos depois, já como presidente e candidato à reeleição, Fernando Henrique recebeu 53,06% dos votos válidos. Lula voltou a ficar em segundo, com 31,71%.

A regra exige que o candidato obtenha mais da metade dos votos válidos, sem contar brancos e nulos, para ser eleito sem a necessidade de uma segunda votação.

Em 2026, nenhum candidato atingiu esse patamar. Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos e Lula, com 45,16%, levando a disputa para 25 de outubro.