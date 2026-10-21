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Quanto Flávio Bolsonaro gastou nas redes sociais durante a eleição de 2026?

Candidato do PL declarou R$ 9 milhões em impulsionamento no primeiro turno, valor superior ao registrado pela campanha de Lula

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Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa
Flávio Bolsonaro durante entrevista coletiva Bruno Peres/Agência Brasil

Flávio Bolsonaro declarou R$ 9 milhões em gastos com impulsionamento de conteúdo nas redes sociais durante o primeiro turno.

O valor, divulgado pela Jovem Pan a partir dos dados do TSE, ficou acima dos R$ 2,69 milhões informados pela campanha de Lula no mesmo tipo de despesa.

O investimento reforça o peso dado pela candidatura do PL à comunicação digital ao longo da disputa presidencial.

Além do impulsionamento, a campanha declarou R$ 3,08 milhões em comunicação digital e R$ 2,35 milhões em tecnologia. Os dados foram coletados pela Jovem Pan no DivulgaCandContas durante o período de prestação de contas.

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