Quanto Lula gastou em redes sociais no primeiro turno das Eleições 2026?

Campanha declarou R$ 2,69 milhões em impulsionamento, abaixo do valor gasto com material impresso

Lula declarou R$ 2,69 milhões em impulsionamento de conteúdo nas redes sociais durante o primeiro turno.

A Jovem Pan mostrou que a campanha gastou R$ 6,91 milhões com material impresso no mesmo período, cerca de 2,5 vezes o valor destinado ao impulsionamento.

A comparação com Flávio Bolsonaro, que declarou R$ 9 milhões em impulsionamento, foi um dos fatores que levaram a campanha petista a reforçar a estratégia digital no segundo turno.

Os dados mostram que a diferença não ficou restrita ao impulsionamento: Lula também declarou R$ 1,55 milhão em comunicação digital. A prestação de contas ainda estava em andamento quando a Jovem Pan reuniu os valores, por isso o total poderia sofrer alterações.