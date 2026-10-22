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Quanto Lula gastou em redes sociais no primeiro turno das Eleições 2026?

Campanha declarou R$ 2,69 milhões em impulsionamento, abaixo do valor gasto com material impresso

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula declarou R$ 2,69 milhões em impulsionamento de conteúdo nas redes sociais durante o primeiro turno.

A Jovem Pan mostrou que a campanha gastou R$ 6,91 milhões com material impresso no mesmo período, cerca de 2,5 vezes o valor destinado ao impulsionamento.

A comparação com Flávio Bolsonaro, que declarou R$ 9 milhões em impulsionamento, foi um dos fatores que levaram a campanha petista a reforçar a estratégia digital no segundo turno.

Os dados mostram que a diferença não ficou restrita ao impulsionamento: Lula também declarou R$ 1,55 milhão em comunicação digital. A prestação de contas ainda estava em andamento quando a Jovem Pan reuniu os valores, por isso o total poderia sofrer alterações.

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