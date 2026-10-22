Quanto Lula gastou na campanha presidencial e quais foram as maiores despesas?
A campanha de Lula declarou R$ 65,64 milhões em despesas no primeiro turno das Eleições 2026.
O valor foi levantado pela Jovem Pan a partir dos dados disponíveis no DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral.
Comunicação, material de campanha e produção aparecem entre os principais grupos de gastos informados pela candidatura.
A maior rubrica foi comunicação e marketing, com R$ 31,46 milhões. Depois aparecem R$ 6,91 milhões em mídia física, R$ 5,92 milhões em eventos e R$ 4,14 milhões em produção audiovisual, segundo o levantamento publicado pela Jovem Pan.
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