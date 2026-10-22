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Quanto Lula gastou na campanha presidencial e quais foram as maiores despesas?

Campanha declarou mais de R$ 65 milhões em despesas no primeiro turno, segundo dados do DivulgaCandContas reunidos pela Jovem Pan

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

A campanha de Lula declarou R$ 65,64 milhões em despesas no primeiro turno das Eleições 2026.

O valor foi levantado pela Jovem Pan a partir dos dados disponíveis no DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral.

Comunicação, material de campanha e produção aparecem entre os principais grupos de gastos informados pela candidatura.

A maior rubrica foi comunicação e marketing, com R$ 31,46 milhões. Depois aparecem R$ 6,91 milhões em mídia física, R$ 5,92 milhões em eventos e R$ 4,14 milhões em produção audiovisual, segundo o levantamento publicado pela Jovem Pan.

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