Quanto tempo costuma levar a apuração de uma eleição presidencial no Brasil?

Não há duração fixa; resultado depende da velocidade de transmissão e totalização dos boletins de urna

Não existe prazo fixo para a conclusão da apuração presidencial.

A partir das 17h, os boletins de urna começam a ser transmitidos e os dados entram na totalização da Justiça Eleitoral.

Em disputa apertada, pode ser necessário esperar uma parcela maior das urnas; com diferença maior, a definição matemática pode ocorrer antes de 100% da totalização.