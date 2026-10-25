Quanto tempo costuma levar a apuração de uma eleição presidencial no Brasil?
Não existe prazo fixo para a conclusão da apuração presidencial.
A partir das 17h, os boletins de urna começam a ser transmitidos e os dados entram na totalização da Justiça Eleitoral.
Em disputa apertada, pode ser necessário esperar uma parcela maior das urnas; com diferença maior, a definição matemática pode ocorrer antes de 100% da totalização.
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