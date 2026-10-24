Quantos eleitores estão aptos a votar no segundo turno de 2026

Cadastro eleitoral das Eleições 2026 reúne 158.745.463 pessoas aptas, número 1,46% maior que o de 2022

As Eleições 2026 têm 158.745.463 eleitoras e eleitores aptos, segundo os dados consolidados pela Justiça Eleitoral.

O número cresceu em 2.291.452 pessoas em comparação com as eleições gerais de 2022, uma alta de 1,46%.

O maior contingente está no Sudeste, seguido pelo Nordeste. Fora do país, 918.876 brasileiros estão aptos a votar, crescimento de 31,82% em relação a 2022.

No segundo turno, todo o eleitorado volta a poder votar para presidente. Também haverá disputa para governador no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

A votação de 25 de outubro ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.