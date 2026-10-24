JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 19h00 - 21h00
Política

Quantos eleitores estão aptos a votar no segundo turno de 2026

Cadastro eleitoral das Eleições 2026 reúne 158.745.463 pessoas aptas, número 1,46% maior que o de 2022

Jovem Pan

Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

As Eleições 2026 têm 158.745.463 eleitoras e eleitores aptos, segundo os dados consolidados pela Justiça Eleitoral.

O número cresceu em 2.291.452 pessoas em comparação com as eleições gerais de 2022, uma alta de 1,46%.

O maior contingente está no Sudeste, seguido pelo Nordeste. Fora do país, 918.876 brasileiros estão aptos a votar, crescimento de 31,82% em relação a 2022.

No segundo turno, todo o eleitorado volta a poder votar para presidente. Também haverá disputa para governador no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

A votação de 25 de outubro ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

Assuntos

continue lendo

Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa Política Onde Flávio Bolsonaro teve seus maiores percentuais de votação no primeiro turno de 2026 Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso e Acre deram os maiores percentuais estaduais ao candidato do PL
  1. Flávio x Lula: o que dizem as pesquisas divulgadas na véspera do 2º turno Jovem Pan · há 4 minutos
  2. Atlas/Bloomberg: Flávio tem 50,8% dos votos válidos, e Lula, 49,2%, em empate técnico Jovem Pan · há 5 minutos
  3. Quantos votos um candidato precisa para ganhar o segundo turno? Jovem Pan · há 35 minutos
  4. Quem prepara o Orçamento da União e qual é o papel do presidente? Jovem Pan · há 35 minutos