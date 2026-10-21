Quantos presidentes brasileiros perderam uma tentativa de reeleição
Desde a aprovação da reeleição em 1997, quatro presidentes chegaram a disputar um segundo mandato consecutivo antes de 2026. Três venceram e um foi derrotado.
Fernando Henrique Cardoso conquistou a reeleição em 1998. Lula repetiu o resultado em 2006 e Dilma Rousseff em 2014.
Em 2022, Jair Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a perder uma tentativa de reeleição sob essa regra. Lula venceu o segundo turno por 50,90% a 49,10% dos votos válidos.
A diferença foi de 2.139.645 votos, a menor de um segundo turno presidencial desde a redemocratização.
A eleição de 2026 traz novamente um presidente em busca de recondução: Lula tenta permanecer no cargo e enfrenta Flávio Bolsonaro no segundo turno.
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