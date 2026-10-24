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Política

Quantos votos um candidato precisa para ganhar o segundo turno?

Vencedor precisa obter a maioria dos votos válidos, sem contar brancos e nulos

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Urna eletrônica
Urna eletrônica José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

No segundo turno, vence a candidatura que alcançar a maioria dos votos válidos.

Como apenas duas candidaturas disputam a etapa final, isso significa obter mais votos válidos do que o adversário.

Votos em branco e nulos não entram no cálculo usado para definir o vencedor.

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