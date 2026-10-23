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Política

Que horas começa e termina a votação no segundo turno das Eleições 2026

Urnas abrem às 8h e votação termina às 17h, sempre pelo horário de Brasília

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

A votação do segundo turno começa às 8h e termina às 17h no domingo, 25 de outubro.

O horário é definido pelo fuso de Brasília e vale para todo o país, com os ajustes locais necessários nos estados com outros fusos.

Quem estiver na fila no momento do encerramento continuará tendo direito de votar.

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