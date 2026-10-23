Que horas começa e termina a votação no segundo turno das Eleições 2026
A votação do segundo turno começa às 8h e termina às 17h no domingo, 25 de outubro.
O horário é definido pelo fuso de Brasília e vale para todo o país, com os ajustes locais necessários nos estados com outros fusos.
Quem estiver na fila no momento do encerramento continuará tendo direito de votar.
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