Que horas começa e termina a votação no segundo turno das Eleições 2026

Urnas abrem às 8h e votação termina às 17h, sempre pelo horário de Brasília

A votação do segundo turno começa às 8h e termina às 17h no domingo, 25 de outubro.

O horário é definido pelo fuso de Brasília e vale para todo o país, com os ajustes locais necessários nos estados com outros fusos.

Quem estiver na fila no momento do encerramento continuará tendo direito de votar.