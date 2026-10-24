Quem define a política externa do Brasil: presidente ou Itamaraty?

Presidente conduz relações internacionais, enquanto Ministério das Relações Exteriores executa a política diplomática do governo

A política externa costuma ganhar atenção em campanhas presidenciais porque o chefe do Executivo representa o Brasil perante outros países e define as principais diretrizes diplomáticas.

A Constituição atribui ao presidente a competência de manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos.

O Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Itamaraty, é o órgão responsável por executar a política externa, preparar negociações e representar o país por meio da rede de embaixadas e consulados.

O ministro das Relações Exteriores é escolhido pelo presidente e pode ser substituído a qualquer momento, como ocorre com os demais ministros de Estado.

Flávio Bolsonaro (PL) afirmou durante a campanha que o irmão Eduardo Bolsonaro não será seu chanceler caso vença. Lula (PT), candidato à reeleição, defende no plano de governo maior protagonismo do Brasil em fóruns como G20, Brics e negociações climáticas.

Tratados e compromissos internacionais relevantes ainda podem depender de aprovação do Congresso, o que mantém o Legislativo dentro da política externa.