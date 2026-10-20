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Política

Quem é Alfredo Gaspar e por que Flávio Bolsonaro o escolheu como vice?

Deputado alagoano construiu carreira no Ministério Público e na segurança pública antes de integrar a chapa presidencial do PL

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Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa
Flávio Bolsonaro durante entrevista coletiva Bruno Peres/Agência Brasil

Alfredo Gaspar é o candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro e chegou à disputa nacional depois de uma carreira ligada ao Ministério Público e à segurança pública.

Antes de entrar na política eleitoral, passou mais de duas décadas no Ministério Público de Alagoas, onde foi promotor e procurador-geral de Justiça. Também ocupou a Secretaria de Segurança Pública do estado.

A escolha reforçou um dos temas centrais da candidatura de Flávio: o combate ao crime organizado e a defesa de uma agenda de segurança pública.

Gaspar também ganhou projeção nacional no Congresso e chegou à chapa depois de abandonar planos eleitorais em Alagoas. Aos 56 anos, a candidatura a vice representa sua primeira disputa por um cargo de alcance nacional.

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