Quem é Alfredo Gaspar e por que Flávio Bolsonaro o escolheu como vice?
Alfredo Gaspar é o candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro e chegou à disputa nacional depois de uma carreira ligada ao Ministério Público e à segurança pública.
Antes de entrar na política eleitoral, passou mais de duas décadas no Ministério Público de Alagoas, onde foi promotor e procurador-geral de Justiça. Também ocupou a Secretaria de Segurança Pública do estado.
A escolha reforçou um dos temas centrais da candidatura de Flávio: o combate ao crime organizado e a defesa de uma agenda de segurança pública.
Gaspar também ganhou projeção nacional no Congresso e chegou à chapa depois de abandonar planos eleitorais em Alagoas. Aos 56 anos, a candidatura a vice representa sua primeira disputa por um cargo de alcance nacional.
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