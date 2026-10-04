Quem é Eduardo Braide, governador eleito no Maranhão

Com 99,86% das urnas apuradas, ele recebeu 54,04% dos votos, equivalente a 2.102.489

Eduardo Braide (PSD) foi eleito governado do Maranhão neste domingo (04) em primeiro turno. Com 99,86% das urnas apuradas, ele recebeu 54,04% dos votos, equivalente a 2.102.489. Filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Carlos Braide e de Antônia Maria Martins Braide, Eduardo Braide nasceu em 12 de janeiro de 1976, em São Luís, na capital do Maranhão. Seu pai é primo de Maria do Socorro, mãe de Orleans Brandão. Seu irmão Fernando Braide (PSD) disputou cadeira na Câmara dos Deputados no pleito deste ano.

É casado com Graziela Braide. O casal tem três filhos.

Formado em direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Braide disputou seu primeiro cargo político em 2006. Concorreu a assento na Câmara dos Deputados pelo Partido Social Brasileiro (PSB), mas não teve êxito.

Em 2008, disputou a Câmara de Vereadores de São Luís. Novamente, não foi eleito.

De 2009 a 2010, trabalhou como secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís. Deixou o cargo para lançar-se candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Alema) pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN). Foi eleito com 26.792 votos.

Foi segundo vice-presidente da Alema de 2011 a 2014. Reelegeu-se deputado estadual com 47.519 votos.

Em 2016, Braide disputou a prefeitura de São Luís. Foi ao segundo turno, mas perdeu para Edvaldo Holanda Júnior (Republicanos).

No pleito seguinte, de 2018, conquistou assento na Câmara dos Deputados ao receber 189.843 votos. Deixou o PMN no ano seguinte, depois de legenda não ter atingido a cláusula de barreira. Filiou-se ao Podemos.

Segundo o Glossário Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a medida estabelece critérios para o funcionamento parlamentar dos partidos. Uma sigla precisa eleger, pelo menos, 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação, ou obter, no mínimo, 2% dos votos válidos no pleito para a Casa Baixa, também distribuídos em pelo menos nove estados, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles.

Em 2020, disputou novamente a prefeitura de São Luís. Foi eleito, em segundo turno, com 270.557 votos, equivalente a 55,53% dos votos válidos.

Braide deixou o Podemos em março de 2022. À época, disse que não pactuava com a forma que o diretório nacional da legenda interferiu no braço maranhense do partido. Depois de oito meses sem sigla, filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD).

Em 2024, Braide foi reeleito em primeiro turno para a prefeitura de São Luís. Recebeu 403.981 votos, correspondendo a 70,12%. Deixou o Executivo da capital maranhense em março deste ano para disputar o governo estadual.