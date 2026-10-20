Quem é Fernanda Bolsonaro e qual é seu papel na campanha de Flávio?
Fernanda Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro, ganhou projeção durante a campanha presidencial de 2026 depois de anos longe dos holofotes políticos.
Cirurgiã-dentista especializada em ortodontia e ortopedia facial, ela é casada com Flávio desde 2010 e tem duas filhas com o senador.
A Jovem Pan mostrou que Fernanda passou a ocupar espaço estratégico na campanha, com presença nas redes sociais e atuação principalmente em temas ligados à saúde e às mulheres.
Fernanda é cirurgiã-dentista especializada em ortodontia e ortopedia facial e é casada com Flávio desde 2010. O casal tem duas filhas, Carolina e Luiza, e a maior exposição da dentista ocorreu justamente durante a corrida presidencial.
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