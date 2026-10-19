Quem é Marcelo Aguiar, deputado detido após disparo em casa noturna de SP

Após prestar esclarecimentos nesta segunda-feira (19), ele foi liberado pela Polícia Civil em razão da imunidade parlamentar

Entre os temas de sua atuação parlamentar estão o turismo religioso e iniciativas relacionadas à infraestrutura

Marcelo Aguiar (PL), deputado estadual de São Paulo, detido na madrugada desta segunda-feira (19), após um disparo de arma de fogo em uma casa noturna no Itaim Bibi, construiu carreira pública entre a música e a política. A defesa dele não foi localizada.

Aos 53 anos, sua trajetória política inclui passagens pela Câmara Municipal de São Paulo, pela Câmara dos Deputados e, atualmente, pela Assembleia Legislativa (Alesp). Economista, Aguiar é casado e tem dois filhos.

A carreira artística começou na infância. Aos 8 anos, o deputado participou de programas de talentos e, mais tarde, passou a cantar música sertaneja. Em 2000, converteu-se ao cristianismo e direcionou a carreira para a música gospel. Na política, tornou-se uma das figuras ligadas à bancada evangélica na Alesp.

Aguiar foi eleito vereador da capital paulista em 2008 e chegou à Câmara dos Deputados em 2010, onde cumpriu dois mandatos. Em 2022, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa, mas ficou como suplente.

Assumiu o mandato em janeiro de 2025, depois que Helinho Zanatta (PSD) deixou a cadeira para assumir a Prefeitura de Piracicaba. Nas eleições deste ano, voltou a disputar uma vaga de deputado estadual, mas não foi eleito.

Na Alesp, é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade das propostas em tramitação. Entre os temas de sua atuação parlamentar estão o turismo religioso e iniciativas relacionadas à infraestrutura.

Imagens registraram a chegada do parlamentar à delegacia após a detenção. No vídeo, Aguiar aparenta estar embriagado e é amparado por policiais durante o deslocamento.

Após prestar esclarecimentos nesta segunda-feira, ele foi liberado pela Polícia Civil em razão da imunidade parlamentar. Uma arma e um veículo com placa da Alesp foram apreendidos. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).