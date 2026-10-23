Quem faz a segurança do presidente da República
A segurança do presidente é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI.
O órgão é responsável pela proteção pessoal do presidente e do vice-presidente e pode atuar também na segurança de familiares quando solicitado.
O GSI protege instalações como o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Jaburu e a Granja do Torto.
Em viagens e eventos, equipes especializadas fazem planejamento, coordenação de deslocamentos e avaliação de riscos em articulação com outros órgãos públicos.
A segurança presidencial ganhou visibilidade na campanha de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) afirmou durante a pré-campanha que passou a usar colete à prova de balas e citou o atentado sofrido por Jair Bolsonaro em 2018.
Quem assumir em 2027 passa a contar com a estrutura institucional do Estado, independentemente do partido ou da equipe de campanha usada durante a eleição.
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