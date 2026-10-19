Quem foram os presidentes eleitos desde a redemocratização do Brasil

De Fernando Collor a Lula, sete eleições entre 1989 e 2022 levaram cinco nomes diferentes ao Palácio do Planalto pelo voto direto

A eleição de 1989 marcou a volta da escolha direta para presidente depois de 29 anos. Fernando Collor venceu Lula no segundo turno e se tornou o primeiro presidente eleito pelo voto popular no período iniciado com a redemocratização.

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso venceu Lula no primeiro turno e repetiu o feito em 1998, na primeira eleição presidencial em que a reeleição já era permitida. FHC foi o único presidente da atual fase democrática a encerrar duas disputas presidenciais ainda na primeira votação.

Lula venceu as eleições de 2002 e 2006, ambas no segundo turno. Dilma Rousseff foi eleita em 2010 e reeleita em 2014, também depois de duas rodadas de votação.

Jair Bolsonaro venceu Fernando Haddad no segundo turno de 2018. Quatro anos depois, Lula voltou ao Palácio do Planalto ao derrotar Bolsonaro na eleição de 2022, decidida por pouco mais de 2,1 milhões de votos.

Em 2026, o país voltou a ter segundo turno presidencial. Flávio Bolsonaro terminou a primeira votação com 56.104.503 votos, ou 47,03% dos válidos, enquanto Lula teve 53.879.538 votos, equivalentes a 45,16%.