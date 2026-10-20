Quem já disputou mais vezes a Presidência da República
Lula disputa a Presidência pela sétima vez em 2026, uma trajetória que começou na eleição de 1989, a primeira escolha direta para o cargo depois da ditadura militar.
Na estreia, o petista avançou ao segundo turno, mas perdeu para Fernando Collor. Em 1994 e 1998, voltou a concorrer e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, nas duas vezes ainda no primeiro turno.
A primeira vitória ocorreu em 2002, contra José Serra. Lula foi reeleito em 2006 ao derrotar Geraldo Alckmin e retornou ao Palácio do Planalto em 2022 depois de vencer Jair Bolsonaro.
Com isso, antes da eleição atual, Lula acumulava seis candidaturas presidenciais e três vitórias. A disputa de 2026 ampliou a sequência para sete participações.
No primeiro turno deste ano, Lula recebeu 53.879.538 votos e avançou à etapa final contra Flávio Bolsonaro, que terminou na liderança com 56.104.503.
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