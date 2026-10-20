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Quem já disputou mais vezes a Presidência da República

Lula chegou a 2026 em sua sétima candidatura presidencial e soma três vitórias antes da disputa atual

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula disputa a Presidência pela sétima vez em 2026, uma trajetória que começou na eleição de 1989, a primeira escolha direta para o cargo depois da ditadura militar.

Na estreia, o petista avançou ao segundo turno, mas perdeu para Fernando Collor. Em 1994 e 1998, voltou a concorrer e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, nas duas vezes ainda no primeiro turno.

A primeira vitória ocorreu em 2002, contra José Serra. Lula foi reeleito em 2006 ao derrotar Geraldo Alckmin e retornou ao Palácio do Planalto em 2022 depois de vencer Jair Bolsonaro.

Com isso, antes da eleição atual, Lula acumulava seis candidaturas presidenciais e três vitórias. A disputa de 2026 ampliou a sequência para sete participações.

No primeiro turno deste ano, Lula recebeu 53.879.538 votos e avançou à etapa final contra Flávio Bolsonaro, que terminou na liderança com 56.104.503.

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