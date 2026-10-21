Quem mais rejeita Flávio Bolsonaro? Veja o perfil do eleitorado segundo a Gerp

Senador registra rejeição maior entre mulheres e entre eleitores de renda familiar de até um salário mínimo

A pesquisa Gerp divulgada em 16 de outubro mostra que 46% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro.

A rejeição ao senador é maior entre mulheres: 53%, contra 42% de rejeição a Lula nesse grupo. Entre famílias com renda de até um salário mínimo, Flávio chega a 64% de rejeição.

No total da pesquisa, Lula registra 49% de rejeição e Flávio, 46%, diferença que o instituto classifica como empate técnico.

A pesquisa também mostra que a rejeição de Flávio subiu quatro pontos em relação ao levantamento anterior, passando de 42% para 46%. Entre eleitores de 45 a 59 anos, o senador registra 51% de rejeição, enquanto Lula aparece com 45%.