Quem pôde votar depois das 17h nas eleições de 2026? Entenda a decisão do STF

Prorrogação foi limitada a seções que ainda funcionavam; não houve reabertura geral das urnas já encerradas

A votação do segundo turno presidencial de 2026 estava prevista para terminar às 17h de domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. Uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a continuidade do atendimento em determinadas seções até as 19h. A medida, porém, não significou a reabertura de todas as urnas do país nem uma ampliação uniforme do horário.

A delimitação final foi definida depois de uma conversa entre Zanin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, e o presidente do STF, Edson Fachin. Nunes Marques explicou que não seria operacionalmente possível voltar a receber eleitores em seções que já haviam encerrado as atividades.

Quem estava abrangido pela prorrogação

O entendimento final restringiu a extensão de horário às seções que ainda estavam funcionando quando a medida foi adotada. Urnas já encerradas não voltaram a ser abertas. Além disso, a regra eleitoral de atendimento a quem estivesse na fila ao término do expediente deve ser distinguida da autorização excepcional de funcionamento depois das 17h.

A discussão teve origem em dificuldades de deslocamento de eleitores, sobretudo relacionadas ao transporte. Tanto a campanha de Lula (PT) quanto a de Flávio Bolsonaro (PL) pediram providências para a continuidade da votação, segundo a apuração da Jovem Pan.

Quantos votos foram registrados no período

Um levantamento feito pela Jovem Pan nos registros de votação das urnas encontrou 34.319 votos entre 17h e 19h. Desse total, 32.337 foram registrados na primeira hora e 1.982 entre 18h e 19h. Entre os estados com mais registros nesse intervalo estão São Paulo, com 8.855; Bahia, com 4.188; e Rio de Janeiro, com 4.146.

Esses dados registram horários, não escolhas eleitorais. Não é possível saber, a partir deles, quantos desses votos foram para Lula ou Flávio. Também não se pode classificar todos como votos possibilitados exclusivamente pela decisão de Zanin, porque parte dos eleitores poderia estar em filas antes das 17h.

Veja a explicação sobre a conversa entre os ministros e a metodologia do levantamento dos votos registrados depois das 17h.