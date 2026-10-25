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Quem são os vices de Lula e Flávio Bolsonaro e o que eles acrescentam às chapas?

Geraldo Alckmin leva experiência no Executivo, enquanto Alfredo Gaspar tem trajetória marcada pelo Ministério Público e pela segurança pública

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Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula e Flávio Bolsonaro chegaram ao segundo turno com vices de perfis políticos bastante diferentes.

Geraldo Alckmin, vice de Lula, foi governador de São Paulo por quatro mandatos e disputou a Presidência duas vezes antes de formar a chapa petista em 2022.

Alfredo Gaspar, vice de Flávio, passou mais de duas décadas no Ministério Público de Alagoas e também foi secretário estadual de Segurança Pública, reforçando a agenda de combate ao crime da chapa do PL.

Alckmin, hoje no PSB, deixou o PSDB depois de décadas para se aproximar de Lula em 2022 e também assumiu um ministério no governo. Gaspar, por sua vez, chega à chapa do PL com um currículo concentrado em Ministério Público, segurança pública e combate ao crime organizado.

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