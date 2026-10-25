Quem são os vices de Lula e Flávio Bolsonaro e o que eles acrescentam às chapas?
Lula e Flávio Bolsonaro chegaram ao segundo turno com vices de perfis políticos bastante diferentes.
Geraldo Alckmin, vice de Lula, foi governador de São Paulo por quatro mandatos e disputou a Presidência duas vezes antes de formar a chapa petista em 2022.
Alfredo Gaspar, vice de Flávio, passou mais de duas décadas no Ministério Público de Alagoas e também foi secretário estadual de Segurança Pública, reforçando a agenda de combate ao crime da chapa do PL.
Alckmin, hoje no PSB, deixou o PSDB depois de décadas para se aproximar de Lula em 2022 e também assumiu um ministério no governo. Gaspar, por sua vez, chega à chapa do PL com um currículo concentrado em Ministério Público, segurança pública e combate ao crime organizado.
continue lendo
- Flávio lidera votação no exterior, mas Lula vence em mais países; veja números Jovem Pan · há 17 minutos
- Como funciona a transição entre um presidente e outro Jovem Pan · há 23 minutos
- Quais municípios deram os maiores percentuais a Flávio Bolsonaro no primeiro turno Jovem Pan · há 43 minutos
- Quantos votos são necessários para eleger um presidente da República Jovem Pan · há 43 minutos