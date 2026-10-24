Quem vence o segundo turno: maioria simples ou maioria absoluta?

Legislação fala em maioria dos votos válidos; com apenas dois candidatos, vencedor terá mais da metade dos válidos

O segundo turno é decidido pela maioria dos votos válidos.

Como apenas duas candidaturas permanecem na disputa, o vencedor terá mais da metade dos votos válidos contabilizados, salvo a hipótese excepcional de empate tratada pela legislação.

Brancos e nulos ficam fora dessa conta.