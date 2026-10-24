Quem vence o segundo turno: maioria simples ou maioria absoluta?
O segundo turno é decidido pela maioria dos votos válidos.
Como apenas duas candidaturas permanecem na disputa, o vencedor terá mais da metade dos votos válidos contabilizados, salvo a hipótese excepcional de empate tratada pela legislação.
Brancos e nulos ficam fora dessa conta.
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