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Política

Quem vence o segundo turno: maioria simples ou maioria absoluta?

Legislação fala em maioria dos votos válidos; com apenas dois candidatos, vencedor terá mais da metade dos válidos

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Sede do Tribunal Superior Eleitoral
Sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Divulgação/TSE

O segundo turno é decidido pela maioria dos votos válidos.

Como apenas duas candidaturas permanecem na disputa, o vencedor terá mais da metade dos votos válidos contabilizados, salvo a hipótese excepcional de empate tratada pela legislação.

Brancos e nulos ficam fora dessa conta.

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