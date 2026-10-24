Quem venceu o debate da Globo, Lula ou Flávio? Veja análise da Jovem Pan
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participaram nesta sexta-feira (23) do último debate presidencial antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). O encontro, promovido pela TV Globo, teve troca de acusações, ataques pessoais e discussão de propostas para o país. Veja a análise dos comentaristas da Jovem Pan:
- André Marsiglia: Flávio Bolsonaro.
“Flávio Bolsonaro vence o debate mais uma vez. Se no primeiro debate, Band e Jovem Pan, Flávio Bolsonaro já tinha vencido por ter se comportado de forma calma e moderada diante de um Lula irritado e nervoso, agora, nesse segundo debate, além de calmo e moderado, Flávio também foi propositivo. E isso desarmou um Lula que se preparou para o tudo ou nada. Veio apelativo, trouxe armadilhas e armou golpes debaixo da cintura. Só que Lula não esperava que Flávio não dialogasse com isso. Esse tipo de comportamento, golpes debaixo da cintura, só é eficiente se o seu adversário entra na mesma vibração que você. E Flávio não entrou. Flávio fez o que a sua campanha anunciou fazer durante toda a semana. Ou seja, Flávio foi menos Pablo Marçal e mais Tarcísio. Calmo, moderado, propositivo. Flávio venceu mais uma vez o debate. A tendência é que isso faça com que as pesquisas que já anunciavam Flávio à frente permaneçam exatamente dessa mesma forma.”
- Fábio Piperno: Sem vencedor
“O último grande ato dessa campanha eleitoral terminou de forma mais ou menos previsível. O debate da TV Globo mostrou Lula e Flávio Bolsonaro trocando acusações, como já era de se imaginar. O presidente, obviamente, tentando defender o seu legado, Flávio Bolsonaro apontando aquilo que ele identificou como supostas falhas do governo Lula, erros do presidente e, claro, tentando tomar a ofensiva. Flávio Bolsonaro, mais treinado para administrar, por exemplo, a questão do tempo, acabou, no começo, impressionando mais. Só que o presidente Lula contra-atacou bem no seu velho estilo, atingindo de forma cirúrgica o adversário, especialmente na questão dos nove dedos. Flávio Bolsonaro, nesse momento, fez um comentário grosseiro, e Lula, enraivecido, pediu direito de resposta e acabou devolvendo de forma agressiva. Sem dúvida nenhuma, esse foi um momento que certamente vai dar às redes sociais cortes até o momento da eleição. Talvez tenha sido o fato mais marcante desse debate. Agora é sentir como vai ser o pós-debate, porque uma coisa é o falatório na televisão, lá no palco. Outra coisa é como as redes digitais vão receber e responder a tudo que os candidatos fizeram.”
- Cristiano Beraldo: Flávio Bolsonaro
“Mais um debate presidencial se encerra sem que as propostas para o Brasil tenham sido protagonistas de um debate que durou mais de uma hora e meia entre os dois finalistas da corrida presidencial de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva usou a estratégia de tentar colar em Flávio Bolsonaro a imagem de alguém que não é confiável, alguém que tem problemas com a Justiça, alguém que no passado adotou posições que contrastam com essas que Flávio Bolsonaro vem defendendo na campanha presidencial. O problema é que Lula se embananou demais com as regras do programa, teve dificuldade em acompanhar a dinâmica do tempo e também usou um tom acima, sempre de uma forma mais agressiva nas suas respostas. […] Do outro lado, Flávio Bolsonaro adotou a postura oposta de Lula, de tentar parecer alguém mais sóbrio, mais tranquilo, mais sereno, e falou de uma forma muito objetiva sobre os temas que são os mais sensíveis dessa campanha, como violência, endividamento das famílias brasileiras e a questão da proteção das mulheres. No final, acho que haverá pouca influência de mudança de voto, mas, numa avaliação total, me parece que Flávio Bolsonaro se saiu melhor nesse debate.”
- Cristiano Vilela: Sem vencedor
“Lula e Flávio Bolsonaro não conseguiram convencer o eleitor que ainda está indeciso nessa reta final de segundo turno das eleições de 2026. Tivemos um debate que, embora tenha sido um pouco melhor do que o debate anterior, com alguma discussão de propostas ou de ideias, ainda assim foram inúmeros os momentos quinta-série, com discussões e ofensas trocadas de um lado e de outro lado, que não levaram a nada e que fizeram com que o telespectador muitas vezes perdesse a atenção e o interesse no debate. Flávio Bolsonaro talvez tenha se saído um pouco melhor do que Lula, com colocações mais firmes. No entanto, ele ainda pecou bastante em relação às suas ironias e até um certo desrespeito em relação ao presidente Lula. Lula, por sua vez, se mostrou bastante confuso com relação a regras, com relação a determinadas falas em que ele se perdia e não conseguiu aproveitar a oportunidade de marcar posição. No final das contas, esse debate foi um marco do processo eleitoral de 2026, um processo eleitoral confuso, pobre de ideias e que vai fazer o eleitor ir às urnas sem ter certeza, sem ter segurança se estará escolhendo o melhor caminho para o país.”
- Roberto Motta: Flávio Bolsonaro
“O debate da TV Globo não trouxe muitas surpresas, mas serviu para consolidar a imagem do Flávio. O formato do debate não foi muito bom, foi um formato artificial, engessado, pasteurizado. E um formato que acabou sendo profundamente desconfortável para o candidato do PT, que em vários momentos estava claramente confuso. […] O candidato do PT falava olhando para Flávio e Flávio falava olhando para a câmera. O que mostra que um deles treinou, ensaiou para o debate, o outro não. Flávio gastou a maior parte do tempo com propostas, enquanto o candidato do PT se concentrou em atacar o seu adversário, o que é uma estratégia de quem está numa situação difícil. […] Eu acho pouco provável que esse debate mude o voto de alguém. Debates não costumam mudar voto, mas acho que ele serviu para reforçar a percepção que muita gente já tinha no primeiro debate. Ele reforçou a imagem de fragilidade, de confusão, de despreparo e de arrogância do candidato do PT e mostrou Flávio muito seguro, passeando pelo palco, se expressando com clareza e endereçando exatamente aqueles temas que são importantes.”
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