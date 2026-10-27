Relembre outros nomes ligados ao bolsonarismo que fugiram do país

Nesta terça-feira (27), Flávio Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições presidenciais, foi para os Estados Unidos

O senador está sendo investigado em dois inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal (STF)

Nesta terça-feira (27), Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado nas eleições presidenciais, deixou o país. Segundo apurou o Estadão, ele fugiu para os Estados Unidos após a Polícia Federal intimá-lo a entregar o passaporte.

O senador está sendo investigado em dois inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal (STF). Um relacionado ao filme Dark Horse e a pedidos de recursos para Daniel Vorcaro, e outro para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo sua relação com o advogado Willer Tomaz.

A fuga do senador amplia a lista de pessoas relacionadas ao bolsonarismo que deixaram ou tentaram fugir do país para evitar o cumprimento de pena.

Relembre os casos a seguir:

Willer Tomaz

Divulgação/Willer Tomaz Advogados Associados

Investigado por descontos ilegais em aposentadorias, o advogado Willer Tomaz deixou o país. Ele também está relacionado em outro inquérito que apura suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Eduardo Bolsonaro (PL) foi sentenciado a 4 anos de prisão pelo crime de coação no curso do processo. A condenação tem como razão sua tentativa de interferir no julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado, incitando sanções ao Brasil junto ao governo estadunidense.

Ele foi para os Estados Unidos em fevereiro de 2025, antes das denúncias do crime, mas permanece no país desde então. No início de outubro, Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou sua prisão e seu nome foi adicionado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Silvinei Vasques

Pedro França/Agência Senado

Em dezembro de 2025, o ex-diretor da Polícia Federal Rodoviária (PRF) foi preso em Assunção, Paraguai, após ter sido condenado a 24 anos e seis meses de prisão por compor o “núcleo de gerência” do plano golpista para manter Jair Bolsonaro no poder.

Silvinei deixou o país com destino a El Salvador na tentativa de evitar o cumprimento da pena.

Alexandre Ramagem

Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL), fugiu para os Estados Unidos em setembro de 2025, mesmo com a proibição de deixar o país. Em novembro do mesmo ano, foi decretada sua prisão preventiva após a conclusão da sua condenação por participação na tentativa de golpe de Estado.

No início do ano, Ramagem chegou a ser preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), mas foi liberado.

Ele tem um pedido de asilo e um processo de extradição em análise pelo governo estadunidense.

Carla Zambelli

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

A ex-deputada Carla Zambelli (PL) foi condenada a 10 anos de prisão em 2025, após envolvimento com a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsificação de documentos oficiais.

Ela fugiu pela Argentina e Estados Unidos até chegar à Itália, onde foi presa e aguarda julgamento para extradição.

Oswaldo Eustáquio

Youtube/Oswaldo Eustáquio

O blogueiro está foragido da justiça brasileira desde 2023 e reside na Espanha. Mesmo no exterior, ele responde a investigações por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime e associação criminosa.

No último sábado (24), o STF decidiu abrir uma ação penal contra o blogueiro por supostamente integrar associação criminosa para promover ataques ao Estado democrático de direito e ao sistema eleitoral.

Allan dos Santos

Alessandro Dantas/Agência Senado

O também blogueiro Allan dos Santos teve prisão preventiva expedida em 2021 em caso relacionado ao inquérito das fake news e a ações de desinformação e ataque a instituições. Desde então, ele reside nos Estados Unidos.

Ele também foi investigado em um caso que apura a formação e o funcionamento de “milícias digitais”, que atuariam para desinformar e pressionar autoridades. O inquérito foi arquivado.