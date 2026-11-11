Renan Santos admite conversas para concorrer à Prefeitura de São Paulo

Na sua primeira disputa presidencial, o presidente do Missão recebeu mais de 2,6 milhões de votos

O presidente nacional do Missão e empresário Renan Santos, que se candidatou à Presidência da República nas eleições de 2026, afirmou que a possibilidade de uma federação para ultrapassar a cláusula de barreira não está no radar do partido e que há conversas para que ele dispute o cargo de prefeito de São Paulo nas próximas eleições municipais.

, superando os governadores Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. O candidato se manteve neutro no segundo turno.

Das 516 candidaturas do Missão deferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas duas conquistaram votos o suficiente para se eleger, a do deputado federal Kim Kataguiri (SP) e a do deputado estadual Rafa Minato (SP).

Em uma transmissão após o primeiro turno, Renan Santos avaliou que o saldo do pleito havia sido ruim para a legenda. “Nós não vamos passar de cláusula de barreira. […] O resultado não é bom. Não é bom para o projeto, para aquilo que a gente desenhava”, pontuou na ocasião.

Ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele apontou que o maior acerto da campanha foi fazer uma “turnê” pelo Brasil. “Foi fundamental não só para aumentarmos, mas também para conhecermos e engajarmos nossa base […] Em termos de tom, houve alguns exageros, mas é difícil pensar no que faria diferente.”

De acordo com o presidente do Missão, não está no radar do partido uma possível federação ou uma tentativa de trazer para a legenda deputados de outras siglas para que a cláusula de barreira seja ultrapassada. “Vamos passar os próximos ciclos eleitorais formando lideranças regionais competitivas”, afirmou Renan Santos.

Para o futuro, Renan diz que há conversas sobre a possibilidade de se candidatar em São Paulo nas eleições municipais de 2028. “Vimos que temos lideranças sólidas em diversos Estados, então posso confirmar que o partido terá candidaturas competitivas nas principais capitais do País”, disse.