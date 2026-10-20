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Política

Reta final: sertanejos apoiam Flávio Bolsonaro; Lula reúne artistas de vários gêneros

Celebridades tem se engajado nas campanhas do senador e do chefe do Executivo à Presidência na semana que antecede o segundo turno

Jovem Pan

Prismada Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio e Lula disputam o segundo turno Edilson Rodrigues/Agência Senado/Ricardo Stuckert/PR/

Cantores sertanejos se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (25). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, reuniu artistas de diversos gêneros para gravar um jingle para a reta final da campanha.

Participaram da reunião, que contou com a presença de Flávio:

  • Alessandro, irmão de Leonardo;
  • Edu Braga e Dalvan;
  • Felipe Araújo;
  • Fernando Costa;
  • Fernando e Juciara;
  • Fred e Fabrício;
  • George Henrique e Rodrigo;
  • Gian e Giovani;
  • Gustavo e Vittorino;
  • Gusttavo Lima;
  • Hugo, da dupla com Guilherme;
  • Ícaro e Gilmar;
  • Jader, da dupla com Carlos;
  • João Neto e Frederico;
  • Jorge, da dupla com Mateus;
  • Marcelo, da dupla com João Lucas;
  • Marrone, da dupla com Bruno;
  • Mateus e Cristiano;
  • Murilo Huff;
  • Natan, da dupla com Paulo;
  • Rodolffo, da dupla com Israel;
  • Tiãozinho e Alessandro;
  • Zezé Di Camargo.

Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle “Bora Lula”, em ritmo de forró.

Para a gravação da música, o petista reuniu:

  • Aiace;
  • Alcione;
  • Alinne Rosa;
  • Alulu Paranhos;
  • Baco Exu do Blues;
  • Bruno Chelles;
  • Caetano Veloso;
  • Chico Buarque;
  • Clarisse Dessaune;
  • Daniella Mercury;
  • Duda Beat;
  • É o Tchan;
  • Gabriel Mercury;
  • Gilberto Gil;
  • Fred Camacho;
  • Ivan Lins;
  • Júlia Juazeira;
  • Júlia Mestre;
  • Kanalha;
  • Lazzo Matumbi;
  • Lenine;
  • Letícia Sabatella;
  • Luedji Luna;
  • Marcelinho Moreira;
  • Maria Gadú;
  • Mariana Baltar;
  • Martinho da Vila;
  • Maryzelia;
  • Melly;
  • Moreno Veloso;
  • Paula Lima;
  • Rod Rizz;
  • Russo Passapusso;
  • Sued Nunes;
  • Xênia França;
  • Zeca Pagodinho;
  • Zé Ibarra;
  • Zélia Duncan.

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