Reta final: sertanejos apoiam Flávio Bolsonaro; Lula reúne artistas de vários gêneros
Cantores sertanejos se reuniram nesta terça-feira (20), em Goiânia, Goiás, para manifestar apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (25). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, reuniu artistas de diversos gêneros para gravar um jingle para a reta final da campanha.
Participaram da reunião, que contou com a presença de Flávio:
- Alessandro, irmão de Leonardo;
- Edu Braga e Dalvan;
- Felipe Araújo;
- Fernando Costa;
- Fernando e Juciara;
- Fred e Fabrício;
- George Henrique e Rodrigo;
- Gian e Giovani;
- Gustavo e Vittorino;
- Gusttavo Lima;
- Hugo, da dupla com Guilherme;
- Ícaro e Gilmar;
- Jader, da dupla com Carlos;
- João Neto e Frederico;
- Jorge, da dupla com Mateus;
- Marcelo, da dupla com João Lucas;
- Marrone, da dupla com Bruno;
- Mateus e Cristiano;
- Murilo Huff;
- Natan, da dupla com Paulo;
- Rodolffo, da dupla com Israel;
- Tiãozinho e Alessandro;
- Zezé Di Camargo.
Em 13 de outubro, Lula divulgou em seus perfis nas redes sociais o jingle “Bora Lula”, em ritmo de forró.
Para a gravação da música, o petista reuniu:
- Aiace;
- Alcione;
- Alinne Rosa;
- Alulu Paranhos;
- Baco Exu do Blues;
- Bruno Chelles;
- Caetano Veloso;
- Chico Buarque;
- Clarisse Dessaune;
- Daniella Mercury;
- Duda Beat;
- É o Tchan;
- Gabriel Mercury;
- Gilberto Gil;
- Fred Camacho;
- Ivan Lins;
- Júlia Juazeira;
- Júlia Mestre;
- Kanalha;
- Lazzo Matumbi;
- Lenine;
- Letícia Sabatella;
- Luedji Luna;
- Marcelinho Moreira;
- Maria Gadú;
- Mariana Baltar;
- Martinho da Vila;
- Maryzelia;
- Melly;
- Moreno Veloso;
- Paula Lima;
- Rod Rizz;
- Russo Passapusso;
- Sued Nunes;
- Xênia França;
- Zeca Pagodinho;
- Zé Ibarra;
- Zélia Duncan.
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