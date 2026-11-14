Rouquidão de Lula leva partido de Sánchez a cancelar evento em Madri
O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) cancelou o ato de campanha que reuniria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, na segunda-feira (16), em Madri. O evento foi suspenso porque Lula está com afonia. Segundo fontes do governo espanhol, a reunião oficial entre os dois líderes está mantida.
A expectativa do governo espanhol era que Lula manifestasse apoio a Sánchez, que disputa a reeleição nas eleições gerais de 29 de novembro. Na reunião no Palácio da Moncloa, os dois devem discutir as relações entre Brasil e Espanha e a coordenação de iniciativas como a Democracia Sempre e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Esta será a primeira visita de Lula à Espanha desde que foi reeleito em 25 de outubro, ao derrotar Flávio Bolsonaro no segundo turno. O presidente fará uma escala em Madri na volta ao Brasil, após participar da COP31, em Antália, na Turquia, e da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Manila, nas Filipinas.
O problema na voz já havia afetado a agenda de Lula nas Filipinas. Segundo a Folha de S.Paulo, o presidente conseguia falar neste sábado (14), mas ainda tinha dificuldade para fazer pronunciamentos longos. Durante a visita a Manila, ele cancelou declarações públicas e divulgou comunicados por escrito.
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