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Saiba quem é Jerônimo Rodrigues, governador eleito na Bahia

Com 96,73% das urnas apuradas, ele recebeu 55,41% dos votos, contra 44,11% de ACM Neto (União).

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Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito o novo governador da Bahia. Ele derrotou principalmente ACM Neto (União). Com 96,73% das urnas apuradas, ele recebeu 55,41% dos votos, contra 44,11% de ACM Neto (União).

Jerônimo Rodrigues nasceu no município de Aiquara, no interior da Bahia, em 3 de abril de 1965. Criado em uma família ligada à vida no campo, mudou-se para Cruz das Almas para cursar o ensino superior, graduando-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia, no campus que posteriormente deu origem à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Paralelamente à sua trajetória técnica, Jerônimo tornou-se professor universitário do quadro efetivo da UFRB, dedicando-se a pesquisas e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável, à economia solidária e à agricultura familiar no semiárido nordestino.

Sua inserção na gestão pública consolidou-se a partir de cargos executivos no governo federal e no estado da Bahia. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, atuou como Secretário Nacional de Desenvolvimento Territorial entre 2011 e 2012.

Com o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores no governo baiano, assumiu em 2015 a criação e o comando da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, estruturando políticas de apoio a cooperativas e produtores rurais.

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