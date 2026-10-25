Saiba quem é Mailza Assis, a 2ª mulher a governar o Acre

Atual governadora foi reeleita após receber 66,15% dos votos, contra 33,85% de Alan Rick Miranda (Republicanos) com 85% das urnas apuradas

Mailza Assis (PP), 49 anos, foi reeleita governadora do Acre neste domingo (25) após receber 66,15% dos votos, contra 33,85% de Alan Rick Miranda (Republicanos) com 85% das urnas apuradas. No primeiro turno, a atual governadora já tinha levado vantagem, vencendo por 49,76% contra 32,27% do seu adversário.

Aos 49 anos, Mailza assumiu em abril deste ano após a renúncia de Gladson Cameli (PP), que deixou o Palácio Rio Branco para concorrer ao Senado. Ela chegou ao posto mais alto da política acreana depois de uma trajetória que passou pela administração municipal, pelo Senado e pela vice-governadoria. Ela é a segunda mulher a governar o Acre, quatro décadas depois de Iolanda Fleming, que assumiu o estado em 1986.

Nascida em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em 10 de dezembro de 1976, Mailza mudou-se ainda jovem para o Acre. Formada em Pedagogia e com MBA em Políticas Públicas, começou a atuar na administração pública em Senador Guiomard, município localizado na região metropolitana de Rio Branco.

A primeira experiência ocorreu em 2009, quando assumiu a Secretaria Municipal de Administração. Entre 2012 e 2013, também comandou a Secretaria de Assistência Social do município.

Do Acre ao Senado

A trajetória de Mailza na política nacional começou a ganhar forma nas eleições de 2014. Naquele ano, ela foi eleita primeira suplente de Gladson Cameli na disputa pelo Senado.

A composição acabaria sendo decisiva para sua carreira quatro anos depois. Em 2018, Cameli deixou o Senado para concorrer ao governo do Acre. Com a vitória dele, Mailza assumiu definitivamente a cadeira no Congresso em fevereiro de 2019.

Durante o mandato, ocupou funções de liderança do Progressistas e do bloco Unidos pelo Brasil no Senado. Entre os projetos apresentados por ela esteve uma proposta para endurecer as regras de combate às candidaturas fictícias utilizadas para fraudar a cota de gênero nas eleições.

A passagem pelo Senado também ampliou a projeção de Mailza dentro do grupo político de Cameli, que se consolidava como uma das principais forças eleitorais do estado.

De senadora a vice-governadora

Nas eleições de 2022, Mailza deixou o Senado para integrar novamente uma chapa com Gladson Cameli, desta vez como candidata a vice-governadora. A dupla venceu a eleição e assumiu o segundo mandato de Cameli em janeiro de 2023.

Como vice-governadora, Mailza concentrou parte da atuação nas políticas sociais. Em junho de 2024, passou a comandar também a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, área responsável por programas de segurança alimentar, proteção social e políticas voltadas a diferentes grupos da população.

A parceria política com Cameli acabaria abrindo, mais uma vez, espaço para que Mailza assumisse o cargo ocupado por ele.

Chegada ao governo

Em 2 de abril de 2026, Gladson Cameli renunciou ao governo para disputar uma das vagas do Acre no Senado. Como vice, Mailza assumiu definitivamente o Palácio Rio Branco.

A posse fez dela a segunda mulher a governar o estado. A primeira havia sido Iolanda Fleming, que assumiu o Executivo acreano em 1986 e também entrou para a história como a primeira mulher a governar um estado brasileiro.

Ao assumir, Mailza procurou apresentar a gestão como uma continuidade do governo anterior. “Esse não é um novo governo, é a continuidade de um governo que vem dando certo”, afirmou durante a transmissão do cargo.

A mudança, porém, também colocou Mailza em uma posição política diferente. Depois de anos como suplente, senadora e vice na mesma aliança, ela passou a ocupar o centro do projeto eleitoral do grupo governista.