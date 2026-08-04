‘Se EUA invadirem o Brasil, temos que abrir o portão’, diz Múcio

Segundo ele, o país não teria capacidade de se defender e tampouco recursos para reparar os danos causados

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta terça-feira (4) que, em uma eventual invasão dos Estados Unidos ao Brasil, a estratégia mais sensata seria “abrir os portões”. Segundo ele, o país não teria capacidade de se defender e tampouco recursos para reparar os danos causados.

“Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria. Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem tem dinheiro para consertar o portão”, afirmou durante fala de abertura de evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre descarbonização do setor marítimo.

A declaração foi feita ao defender maior previsibilidade no orçamento das Forças Armadas. Segundo Múcio, o Brasil destina cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) para a Defesa, porcentual inferior ao observado em outros países, o que dificulta investimentos de longo prazo em equipamentos e tecnologia.

“Investir em defesa é como um plano de saúde. A gente escolhe o melhor, torcendo para não precisar usar”, afirmou. O ministro ressaltou que o objetivo não é preparar o País para conflitos, mas garantir capacidade de dissuasão e desenvolvimento tecnológico.