Senado habilita operadora em pregão de R$ 4,96 milhões que inclui 95 iPhones

Proposta ficou 18% abaixo da estimativa inicial e inclui serviços de telefonia por quatro anos e o empréstimo de 425 celulares

O Senado Federal habilitou nesta sexta-feira (13) a Claro no pregão para contratar serviços de telefonia móvel e fornecer celulares a parlamentares e servidores. A operadora apresentou a menor proposta, de R$ 4.957.905,60, cerca de R$ 1,09 milhão abaixo dos R$ 6.045.048 estimados no edital. O processo ainda consta como “em andamento” no Portal da Transparência do Senado.

O edital prevê o fornecimento de 95 iPhones da linha Pro e 330 celulares intermediários, com modelos da Samsung e da Motorola como referência. Para os aparelhos da Apple, o documento usa o iPhone 17 Pro de 512 GB como referência técnica, mas exige a versão mais recente da linha. A expectativa indicada no edital é receber o iPhone 18 Pro na entrega prevista para janeiro de 2027.

Os aparelhos serão cedidos em comodato, ou seja, emprestados pela operadora durante a vigência do contrato. O pacote inclui franquias mensais de 100 GB para as linhas dos iPhones e de 50 GB para as dos celulares intermediários, além de 100 modems e 150 chips de dados sem aparelho.

A certidão fiscal municipal da Claro estava vencida na abertura do pregão, em 27 de outubro. A empresa apresentou uma nova certidão, emitida em 3 de novembro. O pregoeiro aceitou o documento em caráter excepcional e considerou atendidas as demais exigências do edital.

Alcolumbre defendeu a contratação

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) pediu o cancelamento da licitação durante a sessão de quarta-feira (11). Em resposta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu o contrato de telefonia com empréstimo dos aparelhos e afirmou que os parlamentares podem optar por não usar os celulares. Segundo o Senado, o modelo inclui manutenção e substituição de equipamentos com defeito.